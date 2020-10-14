Avustralya’nın Perth şehrinde su tesisatçısı Olly Hurst, çalışırken taktığı kulaklıkta bir kıpırtı hissetti. Kulaklığı çıkaran Hurst, kulaklığın koruyucu kısmının içine yuvalanmış dev bir örümcek görerek büyük bir şok yaşadı. Kulaklığı sallayarak örümceği çıkarmaya çalışan Hurst, “Çıkmak istemiyordu. Yerini çok sevmişe benziyordu. Bir daha kulaklık takamam herhalde” diye konuştu.
Taktığı kulaklıktan dev örümcek çıktı
14.10.2020 - 14:06 | Son Güncelleme: 14.10.2020 - 14:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avustralya’nın Perth şehrinde yaşayan bir su tesisatçısı, kulaklığının koruyucu kısmının içine yuvalanmış dev bir örümcek görünce büyük bir şok yaşadı.
Etiketler : avustralya,perth,kulaklık,örümcek,
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