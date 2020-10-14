Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Perth şehrinde su tesisatçısı Olly Hurst, çalışırken taktığı kulaklıkta bir kıpırtı hissetti. Kulaklığı çıkaran Hurst, kulaklığın koruyucu kısmının içine yuvalanmış dev bir örümcek görerek büyük bir şok yaşadı. Kulaklığı sallayarak örümceği çıkarmaya çalışan Hurst, “Çıkmak istemiyordu. Yerini çok sevmişe benziyordu. Bir daha kulaklık takamam herhalde” diye konuştu.