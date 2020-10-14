Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bekleniyor.
Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Ülke genelinde iki gün yağış az, hava ılık, hafta sonu ise batıda yeniden yağmur var.
Yarın İstanbul güneşli, lodos hafif sıcaklık 24 derece. Ankara, İzmir, Bursa güneşli ve hava sakin, Antalya açık 30 derece.
Marmara'da yarın lodos hafif, sıcaklık biraz artıyor. Cumartesi yine sağanaklar bekleniyor.
Ege'de iki gün açık ve ılık geçecek. Cumartesi yeniden yağmur geliyor.
Akdeniz'de rüzgar hafif, sahiller açık, Güneydoğu açık ve kurak.
Karadeniz'in geneli açık ve rüzgarlar kuru esiyor.
Doğu Anadolu öğle güneşli ve ılık, geceleri ise ayaz var.
Bugün beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25
İstanbul: Parçalı bulutlu 24
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24
Adana: Parçalı ve az bulutlu 33
Bursa: Parçalı bulutlu 25
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27
Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31