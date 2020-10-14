Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu bekleniyor.

Ege, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İskenderun Körfezi ile Çanakkale, Sakarya, Bilecik, Antalya, Burdur, Eskişehir ve Ordu çevreleri ile Çankırı'nın kuzey ilçelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Ülke genelinde iki gün yağış az, hava ılık, hafta sonu ise batıda yeniden yağmur var.

Yarın İstanbul güneşli, lodos hafif sıcaklık 24 derece. Ankara, İzmir, Bursa güneşli ve hava sakin, Antalya açık 30 derece.

Marmara'da yarın lodos hafif, sıcaklık biraz artıyor. Cumartesi yine sağanaklar bekleniyor.

Ege'de iki gün açık ve ılık geçecek. Cumartesi yeniden yağmur geliyor.

Akdeniz'de rüzgar hafif, sahiller açık, Güneydoğu açık ve kurak.

Karadeniz'in geneli açık ve rüzgarlar kuru esiyor.

Doğu Anadolu öğle güneşli ve ılık, geceleri ise ayaz var.

Bugün beklenen hava sıcaklıkları ise şu şekilde:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 25

İstanbul: Parçalı bulutlu 24

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Adana: Parçalı ve az bulutlu 33

Bursa: Parçalı bulutlu 25

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 26

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 22

Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 31