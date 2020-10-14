Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, TEM Otoyolu’nda seyir halinde olan bir otomobilde uyuşturucu madde taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, il sınırlarına girdiği belirlenen şüpheli aracı otoyol üzerine kurulan uygulama noktasında durdurdu.

Narkotik köpeği ‘Sezar’la yapılan aramalarda otomobilin çeşitli yerlerine paketler halinde gizlenmiş 10 kilo 700 gram esrar ele geçirildi. Operasyonda, Lübnan uyruklu Baraa Alhajeri (24) ile Suriye uyruklu Ahmet Elhatip (25), M.R. (28) ve E.L. (24) gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Lübnan uyruklu Baraa Alhajeri ve Suriye uyruklu Ahmet Elhatip çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken M.R. ve E.L. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.