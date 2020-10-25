İddiaya göre, olay gece saatlerinde Alaplı ilçesinde yaşandı. 17 yaşındaki Ö.F.S. ve iki arkadaşı birlikte içmek için alkolden içki yaptı. Sahte içkiyi içmesinin ardından komaya girdiği iddia edilen genç, 112 sağlık ekipleri tarafından Ereğli’de özel bir hastaneye kaldırıldı. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan Ö.F.S, daha sonra yoğun bakıma alındı. Sahte içkiden zehirlendiği değerlendirilen Ö.F.S’nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
17 yaşındaki genç kendi yaptıkları içkiden zehirlendi
25.10.2020 - 11:07 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 11:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde 17 yaşındaki genç, iki arkadaşıyla birlikte yaptıkları içkiden zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : zonguldak,alaplı,sahte içki,alkol,
741582 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741582.aspx
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