Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.
Vatandaşlardan duyarlı olmalarını isteyen Vali Mehmet Ali Özkan, “Kıymetli hemşehrilerimiz, küçük ihmaller bizlere büyük bedeller ödetiyor. Lütfen kurallara eksiksiz uyalım, dost ve akraba ziyaretlerini erteleyelim. Bana bir şey olmaz demeyelim, maalesef oluyor” dedi.
Tunceli’de bir köy karantinaya alındı
25.10.2020 - 13:34 | Son Güncelleme: 25.10.2020 - 13:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’de bir köy, dışardan ziyarete giden kişilerin Covid-19 bulaştırması sonucu 14 gün süreyle karantinaya alındı.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Merkeze bağlı Altınyüzük köyüne, il merkezimizden hane ziyaretine giden kişilerin bulaştırması sebebiyle toplamda 7 vatandaşımızın Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Köyümüz 14 gün süre ile karantinaya alınmıştır” denildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : tunceli,altınyüzük,koronavirüs,karantina,
741615 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/741615.aspx
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