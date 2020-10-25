Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Abana’dan İnebolu’ya seyir halindeki Mustafa Çelebioğlu, eski çöplük mevkiindeki tepeüstü öncesi karşı yönden gelen araçla çarpışarak kaza yaptı. Daha sonra yine karşı yönden gelen başka bir ticari taksi olayı küçük hasarla atlattı. Mustafa Çelebioğlu, hurdaya dönen araçtan itfaiye ekiplerinin yardımı ile çıkarıldı. Kazada yaralanan Mustafa Çelebioğlu, olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekiplerince İnebolu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazaya karışan diğer araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.