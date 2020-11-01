İzmir Bayraklı'daki 8 katlı 29 daireli bina depremde yıkıldı. 14 kişinin cansız bedeni enkazdan çıkarıldı, 18 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı. 388 personelin binayı 6 ayrı bölüme bölerek gerçekleştirildiği çalışmalarda 25 kişi hala aranırken, enkaz yığınlarından aile albümleri çıkartılarak "Hayrat" standına konuldu. Mutlu günleri kayıt altına alan fotoğraflar hüzünlendirdi. Fotoğraflar, sosyal medyada paylaşılarak fotoğraf sahiplerinin yakınlarına ulaşılmaya çalışılıyor.
Enkazdan geriye fotoğraflar kaldı
01.11.2020 - 16:25 | Son Güncelleme: 01.11.2020 - 16:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir Bayraklı'daki Rıza Bey Apartmanı'ndan çıkan aile albümleri bir araya toplandı, mutlu günlerde çekilen fotoğraflar hüzünlendirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : izmir,deprem,enkaz,
743393 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743393.aspx
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