Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, dün akşam merkez Osmangazi ilçesinde 32 yaşındaki Ç.C ile 22 yaşındaki arkadaşı V.F.D. arasında küfürleşme yüzünden kavga çıktı. Ç.C isimli şahıs V.F.D tarafından bıçakla yaralandı. Genç adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, zanlı V.F.D. Yıldırım ilçesinde Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.