Kozan ilçesinde çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Yaklaşık 2 saat süren gök gürültülü yağış ve şimşekler, daha sonra yerini sağanak ve dolu yağışına bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli yağışın zaman zaman etkili olacağı belirtildi.
Kozan’da şimşekler gökyüzünü aydınlattı
02.11.2020 - 22:24 | Son Güncelleme: 02.11.2020 - 22:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adana’nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde başlayan gök gürültü sağanak yağış öncesi şimşekler kenti aydınlattı.
Etiketler : Adana,
743692 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/743692.aspx
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