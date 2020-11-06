Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu yaylalarında 5 ay boyunca hayvanlarını otlatan göçerler, kış ayına girmeden Batman, Mardin, Siirt ve Diyarbakır gibi bölgelere dönmek için göç etmeye başladı. Batman’da Raman Dağı güzergahını kullanarak buradan Mardin’in Nusaybin ilçesine dönen göçerler günde yaklaşık 7 kilometre yol aldıklarını söyledi.

Batman’ın Hasankeyf ilçesinden geçip Mardin’e giden göçerler, Doğu Anadolu yaylalarının iklim yapısının süt ve ürünlerine önemli katkı sağladığını belirtti. Yolculuklarının yaklaşık 30 gün sürdüğünü aktaran göçerler, hava soğuduğu için dönüş yolculuğuna başladıklarını ifade etti.

