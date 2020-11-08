Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve bulutlu olacak. Sıcaklığın mevsim normallerinde seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek.

Bölgede gece en düşük sıcaklık Tunceli'de 6, Iğdır'da 3, Erzincan'da 2, Ardahan'da 1, sıfırın altında olmak üzere Erzurum ve Ağrı'da 3, Kars'ta 1 derece kaydedildi.

Gece hava sıcaklığının sıfırın altında 5 derece kaydedildiği Erzurum'un Yakutiye ilçesi ise bölgede en düşük hava sıcaklığı ölçülen yerleşim yeri oldu.

Gün içinde en yüksek sıcaklıkların da Tunceli'de 19, Iğdır'da 17, Erzincan'da 15, Ağrı'da 12, Kars ve Erzurum'da 10, Ardahan'da ise 7 derece olması bekleniyor.

Bayburt'ta karda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı

Bayburt'un Aydıntepe ilçesinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yayla yolunda mahsur kalan bir kişi kurtarıldı.

Kent merkezinden Limonsuyu Yaylası'na gitmek üzere aracıyla yola çıkan Recep Gür, Bayburt-Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı Kemer mevkisinde kar nedeniyle mahsur kaldı.

Gür'ün durumu bildirmesi üzerine Aydıntepe İlçe Özel İdare ekipleri harekete geçti.

Ekipler, kar kalınlığının 50 santimetreye ulaşan bölgede 2 saat süren çalışmanın ardından Kemer mevkisine ulaştı.

Sağlık durumu iyi olan Gür, ekiplerin yardımıyla ilçe merkezine getirildi.

Ardahan-Şavşat kara yolunda kar ve sis ulaşımı aksatıyor

Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar yağışı ve yoğun sis ulaşımda aksamalara yol açıyor.

Kentte aralıklara devam eden sağanak, dün akşam saatlerinde özellikle yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Ardahan-Şavşat kara yolunun Sahara Geçidi'nde kar yağışının yanı sıra yoğun sis de etkili olmaya başladı.

Görüş mesafesini büyük ölçüde düşüren sis ve kar yağışı nedeniyle sürücüler zorlandı.

Kara yolları yetkilileri, Ardahan-Şavşat kara yolunda kar yağışı ve yoğun sisin yanı sıra havanın soğumasıyla buzlanmanın meydana gelmeye başladığını belirterek, sürücülerin tedbirli olmalarını istedi.