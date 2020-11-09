Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

İnsanların ihtiyaçlarını daha ucuza karşılamak için kovaladığı indirim günleri, bazı markalar ve e-Ticaret siteleri için 'kandırmaca' günleri halini aldı. Birçok tüketici fiyatı bilmediği için fırsatçıların oyununa gelirken, markalar ve e-Ticaret sitelerinin oyunları da klasikleşti. En klasik kandırma yolu, bir ürünün fiyatını önce katlamak, sonra indirim yapmış gibi göstermek. Çoğunluğu önümüzdeki hafta başlayacak olan indirim günleri için fırsatçıların oyun hazırlığı başladı. Bir e-ticaret sitesi daha geçen hafta 40 lira olan bir çantayı, bu hafta 95 liraya yükseltti. Önümüzdeki hafta da "Bakın yüzde 60 indirim yaptık" diye kampanya yapacaklar. İndirimin adına "efsane cuma", "şahane cuma", "süper cuma" gibi isimler koyan fırsatçılar, kandırma hazırlığı yaparken, Ticaret Bakanlığı da fırsatçılara fırsat verilmemesi için uyarılarda bulundu. Bakanlık, fırsatçılık içeren satışlara karşı inceleme ve denetim başlattığını da duyurdu. İşte tüketiciye bazı uyarılar:

¥ Alışverişten önce ihtiyaçlarınızı belirleyin. İhtiyacınız olan mal ve hizmeti tam doğru olarak belirleyin, fiyatını da tespit edin ki "indirim" var mı, yok mu emin olun.

¥ Almak istediğiniz ürünün bütçenizi nasıl etkileyeceğini tam olarak belirleyin.

¥ Satıcı veya hizmet sağlayıcının iletişim bilgisi, vergi kimlik numarası, MERSİS ve ETBİS kaydı, gerekirse şikayet platformlahrı ile satıcı/sağlayıcı, müşteri hizmetleri gibi yerlerden gerekli sorgulama yapılmalı.

¥ Alınacak ürün ya da hizmetin, başka kaynaklardan fiyat karşılaştırması yapılmalı.

¥ Uzaktan ödemelerde SSL sertifikası, 3D security veya sanal kartla ödeme seçeneklerinin olup olmadığı kontrol edilmeli.

¥ Sosyal medyadan yönlendirilen satıcının internet sitesi, adres çubuğundan kontrol edilmeli.