Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Kış mevsiminin de gelmesiyle taha çok evde kalacağımız döneme de girmiş olduk. Evdeki zamanımızı daha keyifli ve işlevsel hale getirmek gerek. Uzmanlar, bunun için öncelikle insanların kendilerine hedef ve yeni uğraşlar bulmasını tavsiye ediyor. Benim bu konudaki ilk tavsiyem de, sonbahar ve kış mevsimine dayanıklı bitkiler olacak... Kasımpatı, orkide, sümbül, yılbaşı gibi çiçeklerle; maydonoz, tere, soğan ve sarımsak gibi bitkiler ekerek kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz.

MUTFAKTA DA ANLIK İHTİYAÇ

¥ Birkaç arpacık soğanı bir saksıya ekseniz, yeşillenince salataya birkaç dal bile yetecektir.

¥ Sarımsağın faydası malum. Bir top sarımsağın dişlerini ayırıp ekin. 10 günde filizlenir.

¥ Marul, potasyon zengini sebze. Küçük bir balkon saksısına tohumu atın, püskürterek sulayın.

¥ Tere, yaz dışında ekilmeli. Tohumu ektikten sonra püskürterek sulayın, hızla yetişeceklerdir.

¥ Maydanoz ve roka da öyle. Tohum alıp ekmeniz yetecek. Birkaç dal maydanozu dalından koparmaya doyum olmaz.

¥ Nane, tohumdan da olur, marketten aldığınızı çimlendirip ekerek de.

¥ Biberiyeyi içecekten tatlıya kadar birçok alanda kullanırız. Sadece biraz büyükçe ister saksıyı.

KIŞLIK ÇİÇEKLERİMİZ

Dayanıklı çiçekler, kışın evlerimize bahar havası getirebilir. Sadece donmasını önlemek gerek. Peki kış aylarında soğuktan en az etkilenen çiçekler hangileridir diyorsanız, şöyle sıralayalım:

KASIMPATI: Akla ilk gelenlerden. Dayanıklıdır. Hatta -30 dereceye kadar dayanabilir olması, onu vazgeçilmez hale getirebiliyor.

NERGİS: Sarı ve beyazın eşsiz ahengini sunar. Suya ihtiacı çok az olan nergisi evin içinde ya da açık havada yetiştirebilirsiniz.

ÇUHA ÇİÇEĞİ: Mor, kırmızı ve sarı açan çiçekleri ile hoş bir tabloyu evinize taşımış gibi olursunuz. Sık sık sulamalısınız, kolay ölebilir.

ORKİDE: Zarafetin simgelerinden biri olan orkide, soğuk havaya karşı dayanıklılığı ile evin içinde güzelliklerle moral veriyor.

ATATÜRK ÇİÇEĞİ: Hem yaprak hem çiçek bir arada. Çiçeğin yaprakları aralık, ocak ve şubat aylarında çiçek açıyor. Alma zamanı.

YILBAŞI ÇİÇEĞİ: Ekim ile ocak ayları arasında çiçek açar. 30 santime kadar uzayabilen çiçek, kırmızı çiçekleriyle seviliyor.

AÇELYA: Güneş ışığını sevmeyen, soğuk havada açan açelya, susuz bırakılmaması gereken çiçeklerin başında geliyor.

SIKLAMEN: Gerek kokusu gerek güzelliğiyle dikkatleri kendine çeken sıklamen çiçeği, -15 santigrat dereceye kadar dayanıyor.

MANOLYA: Kış aylarına âdeta meydan okuyan bir çiçek türü olarak biliniyor. Farklı renkleriyle büyülüyor, bakımı da zor değil.

ORTANCA: Kış sümbülü de deniyor. Bakımına özen gösterilirse, yıllarca yenisini almadan yaşayabilen bir bitki.