Formula 1’de sezonun sondan bir önceki yarışına ev sahipliği yapan Katar Grand Prix, şampiyonluk hesaplarının belirginleşeceği kritik hafta sonu olarak öne çıkıyor. Yarış severler, seans saatleri ve canlı yayın bilgilerini araştırıyor.

Katar Grand Prix, Lando Norris, Oscar Piastri ve Max Verstappen arasında süren şampiyonluk mücadelesinin en önemli duraklarından biri haline geldi. Lusail Uluslararası Pisti’nde düzenlenecek yarış öncesinde sprint seansı, sıralama turları ve ana yarışın yayın detayları yoğun ilgi görüyor.

KATAR GP NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2025 Formula 1 sezonunun 23. yarışı Katar GP, 28-30 Kasım tarihleri arasında Lusail Uluslararası Pisti’nde gerçekleştiriliyor. 5.419 metrelik pistte 57 tur üzerinden koşulacak yarış, sezonun en kritik mücadelelerinden biri olarak değerlendiriliyor.

Hafta sonu programı 28 Kasım Cuma günü antrenman ve sprint sıralama seanslarıyla başladı. 29 Kasım Cumartesi günü sprint yarışı TSİ 17.00’de yapılacak. Aynı gün sıralama turları TSİ 21.00’de gerçekleşecek. Ana yarış ise 30 Kasım Pazar günü TSİ 19.00’da başlayacak. Podyum sonuçları, üç pilot arasındaki puan farkını doğrudan etkileyebilir.

F1 KATAR GP HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Katar GP hafta sonunda tüm seanslar beIN Sports 4 ve beIN Sports 4K üzerinden canlı olarak yayınlanıyor. F1 TV Pro kullanıcıları ise yarış hafta sonunu antrenmanlardan yarışa kadar tüm detaylarıyla platform üzerinden takip edebiliyor.

FORMULA 1 KATAR GP PROGRAMI

28 Kasım Cuma

1. antrenman seansı: 16:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sprint sıralama seansı: 20:30 - F1 TV / beIN SPORTS 4

29 Kasım Cumartesi

Sprint seansı: 17:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

Sıralama turları seansı: 21:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

30 Kasım Pazar

Yarış: 19:00 - F1 TV / beIN SPORTS 4

PİLOTLAR VE TAKIMLAR ARASINDAKİ PUAN DURUMU

Pilotlar:

Lando Norris (Büyük Britanya): 390 puan Oscar Piastri (Avustralya): 366 Max Verstappen (Hollanda): 366 George Russell (Büyük Britanya): 294 Charles Leclerc (Monako): 226

Takımlar:

McLaren: 756 Mercedes: 431 Red Bull Racing: 391 Ferrari: 378 Williams: 121

