Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Değirmendere Mahallesi Aldaş Geyiği Sokak’ta bulunan bir sitenin ikinci katında saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan V. isimli bir kişi marketten alışveriş yapmak için evden çıktı. Bir süre sonra evine geri dönen Erhan V. anahtarını içeride unuttuğunu fark etti. Merdiven yardımıyla ikinci katta bulunan dairesine balkondan girmek isteyen ev sahibi, dengesini kaybederek yaklaşık 5 metreden yere düştü. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Omzundan yaralanan Erhan V. ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.