Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çınar’da yaşayan Emrah Dağlı, küçük yaşlarda beri güvercinlere merak saldı. Hayvan sevgisi içinde günden güne büyüyen Dağlı, birkaç tane güvercin alarak beslemeye başladı. Tüm zamanını güvercinleriyle geçiren Dağlı, bir süre sonra ailesi ile yaşadığı evin damını güvercinlerle doldurdu. Her anını güvercinleri ile geçiren Dağlı, değeri yaklaşık 200 bin lira olan güvercinlerine gözü gibi bakıyor.

Yıllardır güvercin beslediğini belirten Dağlı, hayvanları ile bir arkadaş olduğunu söyledi. Dağlı, “çevremden çok değişik tepkiler alıyorum. Yıllardır kuş besliyorum. Çevrem benim bu kuş sevgime bir anlam veremiyor. Bu iş aşk işi, sevgi işi Hayvanların da bizler gibi sevgiye ihtiyacı var. Onlar benim yol arkadaşım. Tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Yaklaşık 30 tane güvercinim var toplam fiyatı da 200 bin lira civarında. Ben kuşlarıma ölene dek bakmaya devam edeceğim” dedi.