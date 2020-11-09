Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay Kozlu ilçesine bağlı Sivriler köyünde yaşandı. 71 yaşındaki Y.L., dolaşmak için ormanlık araziye çıktı. Evine dönmeyen Y.L.'nin hayatından endişe eden ailesi bölgede arama çalışması başlattı. Aramada Y.L.; yamaçtan aşağıya yuvarlanmış halde bulundu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Y.L.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Y.L.'nin cesedi otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

