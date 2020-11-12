Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kovid-19 salgının yanı sıra kış soğukları ile birlikte hastalık mevsimi de kendini göstermeye başladı. Bağışık sistemi ve metabolizmasını doğal yollarla güçlendirmek isteyen vatandaşlar da aktarlarda yoğunluğa sebep olurken, Aktarcı Şükrü Nail Sarıoğlu, en çok zencefilin tercih edildiğini belirtti. Aydın’ın merkez ilçesi Efeler’de baharatçılık yapan Sarıoğlu “Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşımız da doktorların tavsiyesi üzerine gelip bizden çeşitli bitki ve baharat alıyor. Hastalıklar ve korona virüse karşı kendilerini savunmak adına çeşitli baharatların kullanılması çok önemli ama bunlar tabiki tedavi amaçlı değil daha çok takviye niteliğinde olan ürünler” dedi.

Zencefil rağbet görüyor

Son zamanlarda bağışıklık sistemini güçlendiren baharatlar arasında en çok zencefile rağbet olduğunu belirten Sarıoğlu “Zerdeçal ve tarçını, metabolizmasını güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız tercih ederken, karanfil ve çörek otunu ise bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen vatandaşlarımız daha çok tercih ediyor. Fakat şu sıralar en çok zencefile rağbet var” dedi.

Zencefilin hem bağışıklık sistemini hem de metabolizmayı güçlendirdiğini sözlerine ekleyen Sarıoğlu; “Sağlıklı olmak, insanın en büyük hazinesidir. Ben de okuyarak araştırarak, çalışarak mesleğimin gereklerini yerine getirmeye çalışıyorum. Yüzlerce baharat ve bitki türü var. Hangi ürünün neye faydası olduğunu bilmezsen insanlara yardımcı olamazsın. Biz alım satım yapmıyoruz, aktarcılıkta bilgili olmak çok önemli. Ayrıca ürünlerimiz tedavi amaçlı değildir ancak tedaviye takviye sağlamaktadır” dedi.