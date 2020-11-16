Bir dizi incelemede bulunmak üzere İzmir'e gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6,6 büyüklüğündeki depremden 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı'ndan sağ olarak kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ailesi ile birlikte kaldığı akrabalarının evinde ziyaret etti. O sırada evde bulunan ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, o anları sosyal medya hesabında paylaştı. Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı, oyuncaklar hediye ettikleri Ayda ile bir süre oyun oynayarak minik kızı sevdi.
Bakan Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl'dan minik Ayda'ya ziyaret
16.11.2020 - 20:03 | Son Güncelleme: 16.11.2020 - 20:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, İzmir'deki depremde enkazdan 91 saat sonra kurtarılan 3 yaşındaki Ayda Gezgin'i ziyaret etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,Süleyman Soylu,Ayda,deprem,
746914 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/746914.aspx
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