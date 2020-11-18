Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Şişli’de bastıran yağış sonrası yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler ve vatandaşlar yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
İstanbul’da sağanak yağış etkili oluyor
18.11.2020 - 13:32 | Son Güncelleme: 18.11.2020 - 13:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul’da sağanak yağış etkili oldu. Şişli’de aniden bastıran yağış nedeniyle sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşadı.
Etiketler : sağanak yağış,
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