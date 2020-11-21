Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şefkat ve merhamet timsali Ubeydullah Ağabeyimiz, büyük İslam âlimlerinden Seyyid Fehim Arvasi hazretlerinin torunuydu ve dedesi gibi âlimdi. Ubeydullah Arvas, bir süredir koronavirüs sebebiyle Medine’de tedavi görüyordu. Merhum ağabeyimizin muhterem eşi Rukiye Arvas da 3 gün önce aynı hastalıktan vefat etmişti. İhlas Holding eski çalışanlarından Dara ve Perviz Arvas’ın babaları olan Ubeydullah Arvas Ağabeyimiz bugün Medine-i Münevvere’de sevdiklerinin yanına defnedilecek.