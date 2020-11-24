Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sevenlerinin bir "Resûlullah âşığı" olarak tanıdıkları Ubeydullah Arvas, sırf Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) komşu olabilmek için yıllardır Medine-i Münevvere'de yaşıyor, hacca ve umreye gelen Türkleri kendi evinde misafir ediyordu. Merhuma Cenâb-ı Hakk'tan rahmet, değerli oğulları Dara ve Perviz ile yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.