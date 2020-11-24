Sevenlerinin bir "Resûlullah âşığı" olarak tanıdıkları Ubeydullah Arvas, sırf Peygamber Efendimize (Sallallahü aleyhi ve sellem) komşu olabilmek için yıllardır Medine-i Münevvere'de yaşıyor, hacca ve umreye gelen Türkleri kendi evinde misafir ediyordu. Merhuma Cenâb-ı Hakk'tan rahmet, değerli oğulları Dara ve Perviz ile yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ederiz.
Ubeydullah Arvas Uhud’a defnedildi
24.11.2020 - 03:17 | Son Güncelleme: 24.11.2020 - 03:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük İslâm âlimi Seyyid Fehim Arvasi Hazretlerinin torunlarından, Van'ın kanaat önderlerinden Seyyid Taha Efendi'nin oğlu Ubeydullah Arvas, dün ikindi namazını müteakip Uhud Kabristanına defnedildi.
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748519 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/748519.aspx
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