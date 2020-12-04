Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Adalet Bakanlığınca başsavcılıklara gönderilen yazı ile adliyelere ve istinaf mahkemelerine girişlerin HES kodu ile sağlanacağı belirtilmişti. Karar doğrultusunda Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda HES kodu uygulaması dün itibariyle başlamıştı. Uygulama nedeniyle bu sabah adliye önünde uzun kuyruklar oluştu. Adliyenin giriş kapılarında görevli personeller, vatandaşların, avukatların ve adliye personellerinin HES kodlarını kontrol etti. Uzun kuyrukların oluşması nedeniyle zaman zaman sosyal mesafeye uyulmayan adliyede girişlerinde, görevliler sık sık sosyal mesafe konusunda uyarılarda bulundu.