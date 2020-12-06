Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci el araba piyasasında meydana gelen fiyat artışı ve bazı dolandırıcılık faaliyetlerinden uzak durmak isteyen alıcılar, sıfır arabalara yönelerek rahat etmek istiyor. Genellikle araba bayileri veya oto galerilerden alınan sıfır araçlarda da çeşitli sorunlarla karşılaşılabiliyor. Bazen fabrikasyon hataları bazen de ulaşım faaliyetlerinde oluşabilecek bu hatalara karşı alıcıların dikkatli olması gerekiyor. Arabalarda yer alan kusurların satış fiyatını ciddi anlamda düşürebileceğini belirten uzmanlar, sıfır araba satın almadan önce mutlaka ekspertize götürülmesini tavsiye ediyor.

“Bazı sıfır arabalarda parçanın değişmiş olduğunu gördük”

Sıfır kilometre olarak satın alınan bazı arabalarda çeşitli hataların olabileceğini belirten oto ekspertizi Cihan Acar, ikinci el araçlarda alınan ekspertiz raporlarının sıfır araçlarda da alınması gerektiğini vurguladı. Sıfır arabalarda genellikle kaporta testi yaptırıldığını ifade eden Acar, “Bazen sıfır kilometre, yeni alınmış araçlara da ekspertiz yapıyoruz. İkinci el araçlarla mukayese edildiğinde bu sayı tabi daha az. Birçok yerde olduğu gibi biz de çeşitli durumlarla karşılaştık. Sıfır araçlarda özellikle kaporta testi sıkça yapılıyor. Kaporta testinde bazen aracın tavan, çamurluk ya da kapı gibi farklı bölgelerinde fabrikasyon boya mikronunun yüksek olduğuna rastladık. Bazı sıfır kilometre araçlarda da lokal boya uygulaması yapıldığına şahit olduk. Hatta bazı araçlarda parçanın değişmiş olduğunu da gördük. İnsanlar ikinci el bir araç alırken nasıl ekspertiz kontrolüne sokuyorsa, sıfır araç alırken de aracı bence bir ekspertiz kontrolünden geçirmesi gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Sıfır araba alırken aracın kaporta kontrolünü yaptırmakta fayda var”

Sıfır arabalardaki fabrikasyon hatalarının, ilerleyen süreçte arabasını satmak isteyen vatandaşlar için sorun oluşturduğunu ifade eden Cihan Acar, bu durumun önlenmesi için erkenden kusurların belirlenmesi gerektiğini söyledi. Ekspertizlerdeki teknik cihazlarla boya mikron değerlerinin kolayca anlaşılabileceğinin altını çizen Acar, konuyla ilgili olarak şunları aktardı:

“Örnek vermek gerekirse bir otomobil markasının, özellikle bir modelinde fabrikasyon boya mikron değeri yüksek olabiliyor. Bizim boya ölçümlerini yaparken kullandığımız teknik cihazlarda aracın boya mikronunu ölçebiliyoruz. Standarda bakıldığında genellikle otomobillerin fabrikasyon boya mikron değeri, 120-130-140 oluyor fakat aynı aracın bir parçasında bu değerler 200’ün üzerinde çıkıyor. Araç yeni olduğu zaman insanlar gidip servisten bununla ilgili yazı alabiliyor. Servis bu durumun fabrikadan çıkışla ilgili olduğuna dair belgeyle çözüm sunabiliyor. Yaşı biraz daha eskimiş arabalarda ise bu durum bir sorun haline gelebiliyor. Servise gittiğinizde bununla ilgili bir belge vermek istemiyorlar zaten aracın garanti süresi de bitmiş oluyor. Durumun böyle olunca da biz araç satıcıları ve alıcılarla polemiğe giriyoruz. Araç sahibi haklı olarak, ‘Ben bu aracı sıfır aldım, siz benim aracımda kusur buluyorsunuz. Alıcıyla mı anlaştınız?’ şeklinde sitemde bulunuyor. Bu sebeple en azından sıfır araba alırken aracın kaporta kontrolünü yaptırmakta fayda var.”