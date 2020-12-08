Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay İstasyon Mahallesi Sungurbey Caddesi'nde meydana geldi. 39 AP 698 plakalı kamyonetin bir süredir aynı noktada park halinde olduğunu ve içinde sürücünün hareketsiz olduğunu görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde kamyonette bulunan kişinin hayatını kaybettiği belirlendi. Üzerinden Sadullah M.'ye ait kimlik çıkan cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi.