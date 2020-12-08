Olay, akşam saatlerinde Şehitlik Mahallesinde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Mehmet Kılıç, yanına yaklaşan kişiyle bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine kimliği belirsiz kişi üzerindeki bıçakla Mehmet Kılıçı yaraladı. Karnından yaralanan genç, çevredeki vatandaşların ihbarıyla gelen ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürüldü. Tedaviye alınan Kılıç'ın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.
Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.