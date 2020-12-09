Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Şirintepe mahallesi Şumlu sokakta meydana gelmişti. Recep Dal ile komşusu Soner B. arasında küfür etme meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Soner B. tarafından darp edildiği bildirilen Recep Dal yaralandı. Kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından evine dönen Day, burada rahatsızlanarak hayatını kaybetti.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Soner B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.