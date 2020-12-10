Niğde Üniversitesi Beden Eğitim ve Spor Yüksekokulu mezunu olan Altan, uzun süredir pankreas kanseri tedavisi görüyordu. Ankara'da, Hacattepe Üniversite Hastanesinde tedavi gören Altan, yaşam mücadelesini geçtiğimiz gün kaybetti. Bahçelievler Mahallesinde kılınacak cenaze namazının ardından Tümay Hoca son yolculuğuna aile mezarlığında uğurlanacak. Altan, Kırşehir'de Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde beden eğitimi öğretmeni olarak görev yapıyordu.
Tümay öğretmen, kansere yenik düştü
10.12.2020 - 12:20 | Son Güncelleme: 10.12.2020 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırşehirli sevilen öğretmen Tümay Altan, kanserle verdiği mücadeleye yenik düştü.
Kaynak: İHA
Etiketler : öğretmen,kanser,
752254 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/752254.aspx
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