Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas’ta sabah saatlerinde etkili olan sis kentin üzerini kaplayarak eşsiz bir manzara ortaya çıkardı. Yüksek kesimlerden görünen sis denizi kenti adeta görünmez hale getirdi. Sis denizi 2000 rakımlı Merakum Tepesi’nden görüntülendi.

Öte yandan Sivas’ın Kangal ilçesinde bulunan Yağdonduran Geçidi’nde de sis oluştu. Nadir görülen doğa olayı kartpostallık görüntüler oluşturdu. Doyumsuz manzara havadan drone ile de görüntülendi.