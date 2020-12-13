Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep'in Nizip ilçesinde iki hafta içerisinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışmada iki olayın şüphelilerini yakaladı. Yapılan güvenlik kameralarında yapılan incelemelerde, ilk şahsın örümcek adam gibi kapılara tırmanarak kilidini açtığı belirlendi. Yakalanan diğer şahsın ise hırsızlık yaptığı bölgeler tenha ve sessiz olmasına rağmen girdiği yerlerden koşarak çıkıp kayıplara karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken, diğerinin ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı öğrenildi.