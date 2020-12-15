Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’da yaşayan mimar Zeynep Karagöz, Türkiye'de ilk üç boyutlu yazıcıyı kullanan ekipte yer aldı. Kendisini bu konuda geliştiren Karagöz, iki arkadaşıyla birlikte insanlara “yardım eli” uzatmaya karar verdi. Ekip, doğuştan uzuv engeli olanlara üç boyutlu yazıcı ile robot el tasarlamaya başladı. İlk protez eli 2014 yılında, matbaada çalışırken 4 parmağını kaybeden Mehmet Ali Toprak’a (18) yapan ekip, taleplerin artması üzerine bir sivil toplum ağına dö-nüştü. Ardından bu iyilik hareketi, 2017’de "Robotel Türkiye Derneği" oldu. O günden beri herhangi bir bedel talep etmeden ihtiyacı olan çocuklar için mekanik el tasarlayan Karagöz “Yaptığımız ellerle çok karmaşık hareketler yapamıyorlar ama oyun oynayabilmelerini, bisiklete binebilmelerini, yemek yiyebilmelerini sağlıyor” dedi. Karagöz, yaptıkları eller plastik olduğu için oyuncak gibi durduğunu bu durumun çocukların hoşuna gittiğini de sözlerine ekledi.