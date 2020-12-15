Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesinde uzun yıllardır ambalaj ve etiket üretimi yapan bir firma, hafta sonu tüm çalışanlarına "makineler bakıma girecek" diyerek izin verdi. Hafta başı itibariyle işe gelmeye hazırlanan işçiler, servisin gelmemesi nedeniyle kendi imkanlarıyla fabrikaya ulaştı. İşe başlamak için fabrikaya giren işçiler tüm makinelerin sökülerek götürüldüğünü fark etti. Patronlara ulaşamayan işçiler içeride kalan 45 günlük maaşları ile tazminatlarını alabilmek için savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Boş fabrikayı karşılarında görenler ilk önce polisin, daha sonra savcılığın yolunu tuttu. Şikayetçi olan işçiler bir an evvel firma sahiplerinin paralarını ödemelerini istedi.

Fabrika işçisi Cengiz Kileci, patronlarının makineleri sattığını ve kendilerine hiçbir bilgi verilmediğini belirterek, “Şu an bekliyoruz, maaşlarımız var, tazminatlarımız var, yıllık izinlerimiz var” diyerek mağduriyetlerini ifade etti.

Bir başka çalışan Ahmet Fırat ise, makinelerinin taşınmasının Cuma akşamı meydana geldiğini belirterek, “Akşam 18.30 gibi beni aradılar ve bana ‘fabrikadan olup bitenden haberiniz var mı’ dediler. Normalde 10 saat çalışıyoruz. O gün erken çıkmıştık, 4’de çıkmıştık. Ben de arkadaşa ‘herhangi bir sorun yoktu biz çıkarken’ dedim. Ama o sıralarda bu makineler taşınmaya başlanmış ama nereye taşındı bilmiyoruz. Telefonla arıyoruz cevap yok, patrona zaten ulaşamıyoruz. Yani bu adam ortaya çıkıp bize bir ödeme yapmazsa bir gerçekten perişanız” dedi.

İşçi Ahmet Fırat, makinelerin söküldüğünü görenlerin silahlı kişiler tarafından tehdit edildiğini iddia etti. Tüm makine ve ekipmanları sökülerek boşaltılan fabrikanın çalışanları birçok işçinin kıyafetlerinin dahi götürüldüğünü ifade ettiler. Mağdur olan işçiler bir an evvel kendilerine yardım edilerek sorunun çözülmesini istiyorlar.