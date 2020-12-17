Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bu bilgiyi sosyal medya üzerinden duyurdu. Allaraj'ın havaalanından uğurlanma fotoğrafını da paylaşan Rama, polisin görme melekesinin bir bölümünü yeniden kazanmasını umduklarını belirtti. Öte yandan Tiran’da 8 Aralık'ta sokağa çıkma yasağının devam ettiği saatlerde 25 yaşındaki K.R, polisin dur ihtarına uymayarak kaçmaya çalışmış, açılan ateş sonucu hayatını kaybetmişti. Yaşanan bu olay, ülkedeki siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve halkın tepkisine sebep olmuştu. İçişleri Bakanı Sander Lleshaj istifasını sunmuş, ateş eden polis Nevaldo Hajdaraj tutuklanmıştı.