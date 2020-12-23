Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlçede yüzünü gösteren güneş, akşam saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Kar yağışını fırsat bulan bazı çocuklar, evlerinin bahçelerinde kar üstünde doyasıya kartopu ve top oynadı. Bir süre kar üzerinde top oynayan çocuklar, daha sonra evlerine gitti.



Öte yandan, Yüksekova Belediyesi ve İl özel idare karla mücadele ekipleri de bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.