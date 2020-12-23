Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde pandemi sürecinde immün plazma talebi ile hastalık ve ameliyatların artması üzerine Türk Kızılay harekete geçti. Kan stoklarının tükenme noktasına gelmesi üzerine ilçede Türk Kızılay Kan Merkezi tarafından yoğun bir şekilde kan bağış kampanyaları düzenlenmeye başladı. İlçedeki Demokrasi Meydanında her Çarşamba günü düzenlenen kampanyalara vatandaşların beklenen ilgiyi göstermemesi üzerine ise vatandaşlar, cami minaralerinden yapılan anonslarla kan bağışına davet edildi. Salgın nedeniyle kan bağışına beklenen ilgiyi göstermeyen vatandaşlar anonsların ardından ise kan bağış stantlarına gelmeye başladı. Minarelerden yapılan anonsta ise "Yaşadığımız salgın nedeniyle Kızılay'ın kan stoklarında azalma meydana gelmiştir. Bu nedenle Kızılay'ın kan ihtiyacı meydana gelmiştir. İslahiye İlçe Müftülüğü olarak vatandaşlarımızı demokrasi meydanında kan bağışını kabul eden vatandaşları kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz" denildi.