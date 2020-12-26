Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi'nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.
Arazi kavgasında kan aktı: Ölü ve yaralılar var
26.12.2020 - 15:07 | Son Güncelleme: 26.12.2020 - 15:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa-Adıyaman karayolunda Remzi Kırsal Mahallesi'nde arazi yüzünden çıkan kavgada ilk belirlemelere göre 3 kişi ölürken, 5 kişi de yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : şanlıurfa,
755619 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/755619.aspx
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