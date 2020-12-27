Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 09.37'de il merkezinde 5.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntının derinliği 15.94 kilometre olarak bildirildi.

Kent merkezinde şiddetli hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı. Vali Erkaya Yırık, ”İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte, ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler" dedi.

Bakan Soylu'dan açıklama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bir açıklama yaptı. Soylu, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 kilometre derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Elazığ’daki deprem Diyarbakır’dan da hissedildi

Meydana gelen deprem Malatya, Adıyaman, Şanlıurfa, Mardin, Batman ve Diyarbakır'da da hissedildi. Elazığ'da depremi hissedenlerin bir müddet sokağa çıktıkları görüldü.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, yaptığı açıklamada, kentte meydana gelen depremde şu ana kadar bir olumsuzluk tespit etmediklerini belirtti. Yırık, "Ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Tespit halinde bilgilendirme yapılacak." diye konuştu.