Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

İnsanların zamanlarını nasıl geçirdikleri ülkeler arasında birçok yönden benzerdir: hepimiz uyuruz, çalışırız, yemek yeriz ve boş zamanın tadını çıkarırız. Ancak, insanların en çok değer verdikleri şeylere zaman ayırma özgürlüğünde de önemli farklılıklar var. İnsanların zamanlarını harcama şekli gelir seviyesi ile doğru orantılı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütünün (OECD) 15-64 yaş arasındaki kişilerin katılımıyla (gerçekte çalışıyor olsalar da olmasalar da, çalışma çağı grubundaki 15 ila 64 yaşındaki bütün insanların ortalaması) dünya genelinde yaptığı ankette, katılımcılara bir günde yaptıklarını süre olarak belirtmeleri istendi. Elde edilen verilerin ortalaması alınarak bir süre belirlendi.

Anketlerden çıkan sonuçlarda ülkeler arasında pek çok benzerliğin olduğu görülüyor. İnsanlar bir günü oluşturan 1.440 dakikanın %80-90’ını ya çalışarak ya da uyuyarak geçiriyor.

Bazı önemli farklılıklar da yok değil; Mesela Güney Koreliler her gün ortalama 7 saat 51 dakika uyku ile en az uyuyan toplumu oluşturuyor. Güney Afrikalılar ise ortalama günlük 9 saat 13 dakikalık uyku ile rekorun sahibi.

Ülkeler, ücretli çalışma saatlerine göre Çin ve Meksika’daki insanlar ücretli işe ortalama İtalya ve Fransa’daki insanların neredeyse iki katı kadar zaman harcıyor. Kültürel farklılıkların rolü oldukça büyük; Fransızlar, İngilizlerden çok daha fazla yemek yemek için zaman harcıyor gibi görünüyor ve bu bakımdan veriler aslında yemek kültürü hakkındaki basmakalıp düşüncelerle uyumlu. Fransa, Yunanistan, İtalya ve İspanya’dakiler, diğer Avrupa ülkelerinin çoğundaki insanlardan daha fazla yemek yemekle vakit geçiriyor. İnsanların yeme-içmeye en az vakit ayırdıkları ülke 63 dakika ile ABD.

RESMİN BÜYÜK HALİ İÇİN GÖRSELE TIKLAYIN