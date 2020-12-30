Twitter hesabından polis aracı içerisinde çektiği bir fotoğrafı paylaşan Odabaşı “An itibariyle bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim. Adliyeye götürülüyorum” ifadesinde bulundu. Daha sonra Kandıra Cezaevine götürüldüğünü bildiren Odabaşı, neden gözaltına alındığına dair ise henüz bir bilgi paylaşmadı.
Şair Yılmaz Odabaşı gözaltına alındı
30.12.2020 - 17:14 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şair Yılmaz Odabaşı, sosyal medya uygulaması olan Twitter’dan yaptığı açıklamada gözaltına alındığını duyurdu.
Etiketler : Yılmaz Odabaşı,
756477 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/756477.aspx
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