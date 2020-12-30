Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Twitter hesabından polis aracı içerisinde çektiği bir fotoğrafı paylaşan Odabaşı “An itibariyle bir noter işlemi yaparken gelen polislerce gözaltına alındım ve sivil polislere teslim edildim. Adliyeye götürülüyorum” ifadesinde bulundu. Daha sonra Kandıra Cezaevine götürüldüğünü bildiren Odabaşı, neden gözaltına alındığına dair ise henüz bir bilgi paylaşmadı.