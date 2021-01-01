Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün öğle saatlerinde Hacı Hasanlı Mahallesi 703 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Burçak (62), aralarında husumet bulunan yeğeni Mehmet B. (26) tarafından sokak içerisinde tabancayla vuruldu. Açılan üç el ateşin ardından şüpheli Mehmet B. bir araca binip kaçarken, amca Hasan Burçak karnına isabet eden tek kurşunla ağır yaralandı. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Hasan Burçak, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polisin düzenlediği operasyonla Sariağıl köyünde müstakil bir evde yakalanan cinayet zanlısı Mehmet B., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.