Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nizip İlçesi Fıstık Hali esnaflarından Mehmet Kılıç, sabah saatlerinde Mimar Sinan Mahallesi'nde 5. katta bulunan evinin balkonundan yere çakıldı. Yakınlarının ve komşularının sesi duyması üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından park halindeki aracının yanında bulunan Mehmet Kılıç'ın öldüğü belirlendi. Yapılan otopsi ve işlemlerinin ardından İş adamı Kılıç'ın cenazesi Alhacı Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi.

Kılıç'ın ölmeden önce oğlunu arayarak helallik istediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında ilk bilgiler iş adamının son dönemlerde psikilojik sorunları bulunduğu ve intihar ettiği yönünde olurken neden intihar ettiği ise henüz bilinmiyor.