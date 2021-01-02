Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar yaşamı olumsuz etkiliyor.

Erzurum'da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava, cadde ve sokaklarda buzlanmaya neden oldu.

Bazı binaların çatılarında buz sarkıtlarının oluştuğu kentte, şadırvanlar da dondu.

Iğdır

Iğdır'ın yüksek kesimli yerleşim yerlerinde soğuk hava yaşamı zorlaştırıyor.

Tuzluca ilçesindeki köylerde bulunan akarsu ve dereler soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu.

Beyaza bürünen Aras Dağları'nın eteklerinde ise güzel manzaralar oluştu.

Ardahan

Ardahan'da da soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kentte soğuklar nedeniyle ağaç ve bitkiler kırağı tuttu.

Halil Efendi Mahallesi Muhtarı Yaşar Ekmekçi, sokağa çıkma kısıtlaması ve kış koşulları nedeniyle yiyecek bulmakta güçlük çeken kuşlar için yemleme çalışması yaptı.

Aracının bagajına doldurduğu yemlerle parklara giden Ekmekçi, buradaki kuşları besledi.

Kars'taki Bayburt Barajı dondu

Kars'ın Selim ilçesindeki Bozkuş Deresi üzerinde içme ve sulama amacıyla yapılan Bayburt Barajı'nın yüzeyi buzla kaplandı.

Etrafı beyaz örtüyle kaplanan barajda güzel manzaralar oluştu.

Öte yandan Kars ve ilçelerinde soğuk hava dolayısıyla yol ve kaldırımlarda buzlanma oluştu.