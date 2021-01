Türkiye Gazetesi

Her alana yayılmış kamera ağı kişilerin özgürlüğü için gerekli mi? Yoksa hak ihlaliline sebep olduğu için gereksiz mi? Bu sorular dünyada hâlen tartışılıyor. Ancak, dünyanın ilk CCTV (güvenlik) kamerası 1942'de Almanya'da kullanılmaya başladığından beri, güvenlik kameralarının sayısı çılgın şekilde arttı. Şu anda dünya genelinde bir milyara yakın güvenlik kamerası olduğu tahmin ediliyor.

CCTV güvenlik kameralarının dünyanın en kalabalık 130 şehrinde ne kadar yaygın olduğunu inceleyen Surfshark, araştırmasında ilginç veriler mevcut;

Çin ve Hindistan, kentsel alanlarda en yüksek CCTV güvenlik kamerası yoğunluğuna sahip ülkeler. Hindistan Chennai’de kilometrekare başına 657 kamera bulunuyor ve bu da onu gözetleme açısından dünyanın bir numaralı şehri yapıyor.

Londra, kilometrekare başına 399 CCTV kamera ile listede öne çıkan Asya dışındaki tek şehir.

Çin'in başkenti Pekin ise 1 milyon 150 bin kamera ile en çok kamera olan şehir. Fakat, kilometrekare başına düşen kamera sayısı olarak onuncu sırada.

CCTV kameraları dünyanın dört bir yanındaki şehirlerde son derece yaygın olmasına rağmen, bu kameraların her hareketimizi görmesi ve tanıması şimdilik mümkün değil. Çoğu kamera sabit bir konumda ama Çin yüz tanıma teknolojisi ile bu problemi de aşmış durumda.

Çin, yüz tanıma teknolojisinin kullanımına ve ihracatına öncülük ederek şehirlerindeki gözetimi ikiye katlıyor. Bu teknoloji sayesinde her kişiye 1.000 puanlık bir sosyal puan veren Çin, saniyeler içinde CCTV kamera üzerindeki bir yüzle eşleştirilebilen 1,3 milyar resimlik bir veri tabanı ile vukuat çıkaran vatandaşlar kolaylıkla tespit edilebiliyor.