Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık'ta saat 23.45 sıralarında Kuştepe Mahallesi'ndeki bir sokakta silah sesleri geldiği yönündeki bilgi üzerine çalışma başlattı. Belirledikleri adrese operasyon düzenleyen ekipler, Kubulay S. (24), Hüseyin Ç. (21) ve Doğuş K'yı (23) yakaladı. Şüphelilerin üst aramasında, 3 tabanca, pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve 19 mermi ele geçirildi.

Haklarında "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" ile "Genel Güvenliğin Tehlikeye Sokulması" suçlarından işlem yapılan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe serbest bırakıldı.