Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dumlupınar Mahallesi Taberi Sokak'taki bir sitedeki apartmanın ikinci katında yakınlarıyla ikamet eden Yaşar Özçelik (77), henüz belirlenemeyen nedenle pencereden beton zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Özçelik'in hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi, Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.