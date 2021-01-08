Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçtiğimiz hafta Osman Ç., birlikte toprağa gömülü bulunan Vildan İ.'nin ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden Kaman Belediyesi itfaiye ekipleri, köylülerin de yardımıyla yangını söndürdü. Yangın sırasında kimsenin olmadığı evin bir kısmı ise çöktü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kırşehir'deki vahşetle ilgili kan donduran ifade: Çok kan akmasın diye leğene koymuşlar Kırşehir'de toprağa gömülü halde bulunan genç çiftin ölümüyle ilgili aynı aileden 8 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan biri, işkence edilerek bıçaklanan Osman Ç.’nin çok kan akmasın diye leğene konulduğunu, ardından genç çiftin öldürülerek toprağa gömüldüğünü itiraf etti.