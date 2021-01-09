Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbaratı çalışmalar neticesinde DEAŞ yapılanması ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vakti Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi kırsalında yapılması ile birlikte isimleri gizli tutulan ve çadırda yaşadıkları öğrenilen 4 Suriye uyruklu şahıs göz altına alındı. Şahıs hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde çıkarılan mahkeme sonrasında 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Gaziantep’te DEAŞ operasyonu: 3 tutuklama
09.01.2021 - 13:50 | Son Güncelleme: 09.01.2021 - 14:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 3’ü tutuklanırken biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Gaziantep,DEAŞ,
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