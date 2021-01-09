Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Nurdağı İlçe Emniyet Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen istihbaratı çalışmalar neticesinde DEAŞ yapılanması ve çalışmalarına yönelik 4 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon 6 Ocak günü şafak vakti Nurdağı’nın Sakçagözü Mahallesi kırsalında yapılması ile birlikte isimleri gizli tutulan ve çadırda yaşadıkları öğrenilen 4 Suriye uyruklu şahıs göz altına alındı. Şahıs hakkında Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Silahlı Terör Örgütü faaliyetleri yürütme suçlarından adli tahkikat başlatıldı. Nurdağı Adliyesinde çıkarılan mahkeme sonrasında 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer 1 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.