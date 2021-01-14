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KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları açıklandı
14.01.2021 - 11:11 | Son Güncelleme: 14.01.2021 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün:"30 Aralık 2020 – 7 Ocak 2021 tarihleri arasında tercihlerini aldığımız KPSS-2020/2 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme sonuçları http://sonuc.osym.gov.tr adresimizden açıklanmıştır."
Kaynak: iHA
Etiketler : KPSS-2020/2 yerleştirme sonuçları,
759870 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/759870.aspx
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