Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şiddetli sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağış tarım arazilerinde büyük zarara neden olurken bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.

Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı, özellikle buğday, arpa, ekili arazilerde zarara yol açtı.

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VERİM DÜŞTÜ

Dolu tanelerinin ürünlere zarar vermesi nedeniyle çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, bazı tarlalarda verim kaybının yüksek olduğu belirtildi. Yağışın ardından tarlalarını kontrol eden üreticiler, bir yıllık emeklerinin birkaç dakika süren dolu yağışıyla zarar gördüğünü ifade etti.

Sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu! Zarar büyük

Çiftçiler, yetkililerden hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep etti. Benzer şekilde dolu ve sağanak yağışların birçok bölgede tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtığı bildiriliyor.

ZARAR TESPİTİ YAPILACAK

Tarımın bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten üreticiler, özellikle hasat dönemine yaklaşan ürünlerde oluşan zararın kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Yetkililerin sahada incelemelerde bulunarak zarar gören alanları belirlemesi bekleniyor. İlçede etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından tarım arazilerindeki hasarın boyutunun yapılacak resmi incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.

Sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu! Zarar büyük

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