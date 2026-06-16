Sağanak ve dolu tarım arazilerini vurdu! Zarar büyük
Nevşehir'in Kozaklı ilçesinde şiddetli sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Yağış tarım arazilerinde büyük zarara neden olurken bölgede hasar tespit çalışmalarına başlandı.
- Dolu taneleri ürünlere zarar vererek bazı tarlalarda yüksek verim kaybına neden oldu.
- Çiftçiler, bir yıllık emeklerinin dolu yağışıyla zarar gördüğünü belirtti.
- Üreticiler, hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep ediyor.
- Benzer dolu ve sağanak yağışların birçok bölgede tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtığı bildiriliyor.
- Yetkililerin sahada incelemelerde bulunarak zarar gören alanları belirlemesi ve hasarın boyutunun resmi incelemeler sonucunda netlik kazanması bekleniyor.
Nevşehir'in Kozaklı ilçesine bağlı bazı köylerde geçtiğimiz günlerde etkili olan dolu yağışı, özellikle buğday, arpa, ekili arazilerde zarara yol açtı.
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VERİM DÜŞTÜ
Dolu tanelerinin ürünlere zarar vermesi nedeniyle çiftçiler büyük mağduriyet yaşarken, bazı tarlalarda verim kaybının yüksek olduğu belirtildi. Yağışın ardından tarlalarını kontrol eden üreticiler, bir yıllık emeklerinin birkaç dakika süren dolu yağışıyla zarar gördüğünü ifade etti.
Çiftçiler, yetkililerden hasar tespit çalışmalarının bir an önce tamamlanmasını ve gerekli desteklerin sağlanmasını talep etti. Benzer şekilde dolu ve sağanak yağışların birçok bölgede tarım alanlarında ciddi kayıplara yol açtığı bildiriliyor.
ZARAR TESPİTİ YAPILACAK
Tarımın bölge ekonomisinin önemli geçim kaynaklarından biri olduğunu belirten üreticiler, özellikle hasat dönemine yaklaşan ürünlerde oluşan zararın kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Yetkililerin sahada incelemelerde bulunarak zarar gören alanları belirlemesi bekleniyor. İlçede etkili olan dolu ve sağanak yağışın ardından tarım arazilerindeki hasarın boyutunun yapılacak resmi incelemeler sonucunda netlik kazanacağı öğrenildi.