Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde yaşayan 67 yıllık hayat arkadaşları, yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle 6 saat arayla vefat etti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesi Boztopraklı Mahallesi'nde yaşayan 86 yaşındaki Döne İspir, geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastanede tedavi altına alındı. Bir süre sonra 96 yaşındaki eşi Abdullah İspir de rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle farklı hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören çift, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

6 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİLER

11 çocuk sahibi olan çiftten ilk olarak Döne İspir'in gece saatlerinde, eşi Abdullah İspir'in ise sabah saatlerinde vefat ettiği öğrenildi.

67 yıllık hayat arkadaşları, Boztopraklı Mahallesi Mezarlığı'nda düzenlenen törenin ardından yan yana defnedildi.

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